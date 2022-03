Opnieuw infosessies voor toekomstige ouders in Sint-Mariaziekenhuis van Halle

“We geven die sessies al jarenlang en ze zijn altijd een groot succes geweest”, zegt woordvoerder het het Sint-Mariaziekenhuis Geert Vanhassel. “Maar door corona gebeurde alles online en het aantal deelnemers daalde. Daarom willen we de infosessies graag hervatten. Nu maandag 7 maart is er al een eerste infosessie, daarbij nemen we de toekomstige ouders onder andere mee naar het verloskwartier. Als je het allemaal met de eigen ogen kan zien, dat is toch een heel andere beleving dan online.”

Op dinsdag 8 maart is er een infosessie over het verloop van een bevalling en epidurale pijnbestrijding. Op 15 maart volgt nog een infosessie over gezonde voeding tijdens de zwangerschap en zwangerschapsoefeningen. De sessies zijn gratis maar je moet je wel op voorhand inschrijven.