Opnieuw protest tegen windturbines in Westerlo

In Heultje, Westerlo is het plaatselijke actiecomité een petitie gestart tegen de komst van 4 windturbines. Er zijn al 1.400 handtekeningen verzameld samen met enkele bezwaarschriften. Het comité stapt nu naar de provincie. Die moet beslissen over de vergunning. Eerder was er al protest tegen de geplande komst van 5 turbines van Luminus op dezelfde plek. Die plannen werden door minister Zuhal Demir (N-VA) tegengehouden.