Kaasjeskruid boommalva aan de Westkust gezien? Registreer de plant bij Natuurpunt

Natuurpunt roept wie aan de kust woont of verblijft op om uit te kijken naar de boommalva. Dat is een grote opvallende plant, een soort kaasjeskruid, die tot nu toe vooral in het gebied rond de Middellandse Zee groeide. Sinds kort is de plant ook noordelijker gespot. Ook bij ons, in De Panne en in Oostduinkerke.