Opvallend meer oproepen bij Awel in Gent: "Kinderen en jongeren zijn nu zelf ook bang voor de oorlog"

Awel is er in de eerste plaats om te luisteren en kinderen en jongeren te erkennen. "En dat is precies wat we hier ook doen", zegt Hanne. "We proberen ook te weten wat hun vraag precies is. Zoeken ze meer informatie, of willen ze geruststelling? En dan komt het erop aan om eerlijk te antwoorden. Daarbij is het van belang dat we woorden gebruiken die ook zij kennen. Als zij de woorden "bommen" en "schieten" laten vallen, dan gaan we daar geen moeilijke woorden voor in de plaats gebruiken. En dat is ook de boodschap die we ouders en grootouders meegeven. Ook emoties mogen we allemaal gebruiken, want we zijn allemaal geschrokken. We moeten er alleen voor zorgen dat we die emoties onder controle houden. Dus beginnen te wenen is niet echt aangeraden. Maar we mogen hen gerust meegeven dat wij ook bang zijn."