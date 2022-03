Personeel van Brugse gevangenis legt 24 uur het werk neer

Om 22 uur is een staking van start gegaan in de gevangenis van Brugge. Het gevangenispersoneel zal 24 uur lang het werk neerleggen, tot 4 maart 22.00 uur. Zo bevestigt Eddy De Smedt van de liberale vakbond VSOA. De staking komt er naar aanleiding van enkele incidenten met gedetineerden in de Brugse gevangenis.