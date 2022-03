Brugs gevangenispersoneel legt werk neer: "De overbezetting leidt tot agressie"

Het personeel van de Brugse gevangenis vraagt betere werkomstandigheden. In de gevangenis is in principe plaats voor 600 gedetineerden. Maar nu zitten er meer dan 800. En die situatie is niet meer houdbaar, vindt Peter Millecam van de christelijke vakbond ACV. "De voorbije weken waren er enkele incidenten met ernstige fysieke agressie en die incidenten moeten stoppen", zegt hij.