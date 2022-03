Politie redt vastgebonden Duitse herder uit de vrieskou op een bouwwerf

De Antwerpse politie heeft gisteravond een achtergelaten Duitse herder gered op een bouwwerf in Merksem. De hond was er onbeschut aan een lange leiband in de duisternis vastgebonden. Het dier was urenlang onophoudelijk aan het blaffen en had geen eten of drinken. Bovendien schommelden de minima rond het vriespunt. De speurders konden het dier in veiligheid brengen op een warme plek.

De eigenaar van de hond is geen onbekende voor de Antwerpse politie. Het is niet de eerste keer dat de man zijn hond op deze manier probeert te dumpen.