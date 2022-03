Primeur in Belgie: Club Brugge heeft een officiële fanclub voor doven en slechthorenden

Het aantal slechthorende supporters wordt onderschat, denkt Peter Gheysen van Club Brugge Foundation. "In Vlaanderen heeft 1 op 12 een auditieve beperking. Als je dat vergelijkt met het voetbalstadion van Club Brugge, dan zou dat gaan over 2.500 supporters", klinkt het. "Daarom zijn we ervan overtuigd dat veel supporters met een auditieve beperking niet weten dat er een fanclub is die hen steunt. Door de erkenning komt daar nu hopelijk verandering in."

Doven of slechthorenden die lid willen worden van de fanclub kunnen een mailtje sturen naar foundation@clubbrugge.be. Club Brugge Foundation brengt hen dan in contact met de andere supporters van "Deaf Club Brugge Fans".