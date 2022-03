Russische politie pakt betogers tegen oorlog op, onder wie bejaarde vrouw

Andere demonstranten werden op een veel hardere manier opgepakt door de politie. Ook in de hoofdstad Moskou greep de politie gisteravond in en werden verschillende mensen opgepakt, het is niet duidelijk hoeveel precies.



Ondanks de harde aanpak van straatprotesten, blijven gewone Russen dus op straat komen om zich te uiten tegen de Russische oorlog in Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog vorige week zijn al ruim 6.000 mensen opgepakt.

Gisteren nog riep oppositieleider Alexey Navalny - vanuit de gevangenis - op om op straat te komen ondanks het risico om in de gevangenis te vliegen. "Poetin is Rusland niet", was de boodschap van Navalny.