Werken aan nieuwe schietstand van de West-Vlaamse politieschool volop aan de gang: "Oude volledig versleten"

"In het gebouw komen twee luxueuse schietbanen, die afzonderlijk kunnen gebruikt worden", zegt opleidingsdirecteur Steve Margot over de nieuwe schietstand voor de Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV). "Alle andere faciliteiten zoals douches, lokalen voor onderhoud en opslag van wapens zijn ook voorzien." De schietstand is alleen toegankelijk voor politiediensten en niet voor externen. De inspecteurs kunnen er oefenen met alle wapens in gebruik, ook met één van de nieuwste aanvalswapens. "Er kunnen maximaal twaalf mensen schieten en dat over een afstand van 30 meter", vult Margot aan.



De nieuwe schietstand van het POV moet de oude van de politieschool in Assebroek vervangen. Die is tot op de draad versleten en sluit op hoe dan ook op 31 december. "De oude schietstand is ondertussen verkocht. In Zedelgem was er op het domein van de school nog plaats en zo hebben we van de provincie een GO gekregen."