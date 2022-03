 E17 urenlang afgesloten in Kortrijk nadat vrachtwagen inrijdt op signalisatiewagen

De man in het signalisatievoertuig werd flink door elkaar geschud en werd met vrij ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd. De federale wegpolitie sloot de E17 af en het verkeer werd een tijdlang omgeleid via Kortrijk-Zuid. Tientallen voertuigen stonden geblokkeerd in een file. Maar ze mochten rechtsomkeer maken en spookrijdend op de E17 hun weg verder zetten via de R8. De arbeiders die de bomen aan het rooien waren, waren onder de indruk van het ongeval en werden naar huis gestuurd. De werken worden later verder gezet.