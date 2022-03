Retailpark in Paal ondergaat metamorfose

De opening van het nieuwe retailpark is gepland in maart volgend jaar. Het telecombedrijf Essec heeft er grote plannen. De huidige shop aan de Schoebroekstraat wordt verkocht aan drukkerij Moderna die al langer uitbreidingsmogelijkheden zocht. Essec zal in Tessenderlo een nieuwbouw zetten waar de kantoren en een magazijn worden ondergebracht. De winkel en het atelier verhuizen naar Paal.

Vlakbij krijgen Torfs en JBC een nieuw retailgebouw waarvoor nog een derde partner wordt gezocht. Er wordt dan een nieuwe parking aangelegd en een doorsteek gemaakt naar de Industrieweg. De werken starten in juni dit jaar en de JBC zal dan tijdelijk verhuizen naar de gebouwen van Brantano in Beringen.