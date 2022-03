Ros Beiaardommegang gaat definitief door: "Vanmiddag passen we de harnassen"

Al 2 jaar wachten de broers Cassiman om op het Ros Beiaard te kunnen zitten. Maarten (18), Wout (13), Stan en Lander (11) kunnen nu eindelijk volop hun stretchoefeningen afwerken die ze 2 jaar geleden begonnen. "Dat is echt wel nodig om tijdens de ommegang zelf de hele tijd met de benen wijd open op het paard te kunnen zitten", legt Wout uit. "We krijgen die oefeningen van een kinesist. En staks moeten we ook de harnassen passen. Ik vrees dat het bij mij niet meer zal passen, want ik ben écht wel veel gegroeid. Dan moeten ze het maar aanpassen. Nu beginnen we echt wel naar 29 mei toe te leven, eindelijk de ommegang meemaken als Vier Heemskinderen. En dat de dag na mijn verjaardag, het wordt dubbel feest!", besluit Wout enthousiast.

Luister hier naar het verhaal van Wout