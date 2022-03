Steeds meer roebels omgezet in cryptomunten: kunnen Russen zo financiële sancties omzeilen?

"Als het niet verboden is om ze te gebruiken, dan is het toegestaan. Dus als ze niet geviseerd worden door sancties, kunnen ze gewoon vrij gebruikt worden", legt professor financieel recht Robby Houben uit. "Die cryptomunten zijn anoniem of pseudo-anoniem, wat betekent dat het heel moeilijk of soms zelfs onmogelijk is om te achterhalen wie ze gebruikt. Als je dan sancties probeert op te leggen en je kan niet achterhalen of individuen geld aan het versluizen zijn via die cryptoactiva, dan missen die sancties natuurlijk hun effect."