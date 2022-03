Hoe hard kan je de gewone Rus treffen? "Heikele gok dat ze hierdoor strijdvaardiger worden tegen Poetin"

Nog een nadeel aan de sancties is volgens Vansina de “brain drain” of “kennisvlucht” uit het land. “Rusland is een land met veel potentieel: het behoort tot het wereldniveau op vlak van wiskunde, ingenieurswetenschappen en IT. We zien echter steeds meer jonge Russen naar het buitenland trekken, en deze situatie zal dat alleen maar bespoedigen. Terwijl de uitwisseling van studenten, academici en experten net zo belangrijk is om elkaar te begrijpen. Op dat gebied zetten we heel wat stappen achteruit.”