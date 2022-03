Stad Sint-Niklaas pakt haar fietswegen aan: "Alsmaar meer fietsers, en de wegen zijn te smal"

Niet alleen de fietswegen in de stad zelf worden aangepakt, ook de wegen naar aanpalende gemeenten. "We moeten niet alleen kijken naar de verkeersveiligheid in de stad, maar ook naar de verbinding met omliggende gemeenten", vindt Hanssens. "Er zijn vandaag nog te veel mensen die denken dat ze de auto moeten nemen om op een comfortabele manier in Sint-Niklaas te raken. Dat moet anders, we willen de fiets promoten als veilig alternatief."