Asse wil "spooklocomotief" in ere herstellen en hem tentoonstellen

De locomotief werd in Engeland gemaakt bij Ruston and Hornsby, vermoedelijk gebeurde dat tussen 1950 en 1954. “Ik heb wat opzoeking gedaan in Engeland en er zouden vijf van deze types in België terecht gekomen zijn doorheen de jaren. Van die vijf zijn er twee van het identieke model als deze. Eén van de twee zou al gesloopt zijn, dus mogelijk is dit het enige model nog in België”, aldus Chris Forget. “De locomotief hier tentoonstellen als een baken in het landschap, zou een mooie bestemming zijn. Zo kan het voortbestaan gegarandeerd blijven.”