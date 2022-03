Zuiderse muurhagedis duikt steeds vaker op rond Antwerpen: "Ze verplaatsen zich via de treinen"

Stations en spoorwegknooppunten zijn dan ook echte hotspots voor muurhagedissen. “Daar is er vaak een warmer microklimaat en daar zitten de hagedissen echt op hun plaats. Ze planten zich er vlot voort. In een mum van tijd stijgt een populatie van enkelingen naar tientallen of zelfs honderden muurhagedissen.” Al is het voor Natuurpunt niet gemakkelijk om tussen de sporen onderzoek te doen. “Stations en sporen zijn niet altijd even toegankelijk. Maar eens we afspraken hebben gemaakt met spoorlijnbeheerders kunnen we ons onderzoek starten.”