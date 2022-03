Stromae openhartig over ambities met nieuwe plaat: "Ik stel duidelijke grenzen, ik wil nooit meer zo uitgeput raken"

"Ik was enorm ontroerd door het enthousiasme van het publiek. Ze hebben me warm en hartelijk onthaald. En toch voelde ik superveel druk om weer op een podium te staan. Onbekende nummers live spelen, is altijd spannend. En omdat ik al 7 jaar geen volledig concert had gegeven, was ik echt nerveus", zegt hij.

"Ook op technisch vlak is er veel veranderd tegenover 7 jaar geleden. Omdat we nu met robots werken in de nieuwe show, had ik enorm veel schrik voor technische problemen. Maar alles is goed verlopen. Ik ben dan ook supergoed omringd door mijn entourage. Ik moet me nergens iets van aantrekken, enkel van de repetities, mijn zang en de dansjes."