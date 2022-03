Schilderij met uniek Antwerps stadsgezicht uit 17e eeuw keert terug naar de stad

Het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting kon begin dit jaar het werk "De aankomst in Sint-Anneke, met zicht op Antwerpen" van schilders Hendrik van Minderhout en Jan van Helmont aankopen. Het werk wordt in bruikleen gegeven aan het Museum Vleeshuis. Daarmee keert een unieke getuige van het zeventiende-eeuwse Antwerpen terug naar zijn stad.

"Het is een heel groot schilderij van 3 meter breed op 1,5 meter hoog. Het geeft echt een panoramisch zicht op Antwerpen en de bijhorende haven. Het is een zeer waardevolle bron voor de Antwerpse geschiedenis. We komen veel te weten over de gebruiken en de architectuur", zegt Julie Lenaerts, conservator van de Koning Boudewijnstichting.

Het schilderij zal voor het eerst tentoontgesteld worden in De Schatkamer van de expo Klavier die loopt van 26 maart tot 26 juni in het Antwerpse Vleeshuis.

Bekijk de details van het unieke stadszicht hieronder.