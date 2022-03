Bedrijf in Sint-Lievens-Houtem kan vraag naar Oekraïense vlaggen haast niet meer bijhouden

"De Oekraïense vlag is plots enorm populair. Het is duidelijk dat er heel wat inzamelacties zijn bij bedrijven en dat de mensen hun steun willen betuigen", vertelt Franky De Meyer, zaakvoerder van Publi-FDM. Het bedrijf maakt al jarenlang vlaggen en levert producten in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Finland. "De voorbije jaren werd de vlag van Oekraïne in totaal ongeveer vijf keer per jaar besteld, nu is dat wel vijftig keer per dag. We werken heel hard door zodat iedereen zijn materiaal zo snel mogelijk heeft."