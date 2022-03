Vijf jaar cel voor man die begon te schieten aan Liers vaccinatiecentrum

Een man die in de zomer van vorig jaar naar een auto had geschoten op de parking van het cultuurcentrum De Mol in Lier heeft vijf jaar cel gekregen. In het cultuurcentrum was op dat moment het vaccinatiecentrum gevestigd. De aanleiding was een vechtpartij een dag eerder. Nadien werden enkele mannen die daarbij betrokken waren achtervolgd door een auto. Toen de mannen dachten dat ze die auto zagen op de parking van het cultuurcentrum, schoot één van hen drie keer op de wagen.

Achteraf bleek dat de inzittenden niets met de vechtpartij te maken hadden. Ze bleven gelukkig ongedeerd. De schutter kreeg van de Mechelse rechter vijf jaar effectief. De drie anderen kregen lichtere straffen met uitstel.