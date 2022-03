Vrouw uit De Panne geeft gratis plantenadvies op Facebook: "Via een foto zie ik wat de plant nodig heeft"

De Facebookpagina "Plantenadvies" die Gladys Faillie 4 jaar geleden startte, blijkt een succes. Het concept is simpel. Wie vragen heeft over het onderhoud van zijn of haar huisplant, kan die stellen in de Facebookgroep. De beheerders van de groep bekijken hoe je jouw plant het best behandelt. Intussen telt de groep al 100.000 volgers. "Het is echt heel snel gegroeid", zegt Faillie bij Radio 2 West-Vlaanderen.