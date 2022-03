Waarom lopen de cijfers over het aantal slachtoffers in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zo uiteen?

"Wanneer je wat mensen je uit eerste hand vertellen samenlegt met beelden, dan krijg je meestal een erg onweerlegbaar zicht op de zaak", vertelde Rachel Denber, adjunct-directeur van Human Rights Watch dit weekend al aan The Washington Post. Human Rights Watch monitort al jaren wat er gebeurt in het zuidoosten van Oekraïne. Maar de situatie in Oekraïne is nu helemaal veranderd. "De grote uitdaging voor ons is de enorme schaal van de vijandigheden. Die vinden verspreid over het hele land plaats en op hetzelfde moment."