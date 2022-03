"Was "Don’t go breaking my heart" een zegen of een vloek voor mij? Daar heb ik toch even over moeten nadenken"

Ook al had Kiki Dee zich voor 1976 al muzikaal op de kaart gezet, met hits als "Amoureuse" en "I’ve got the music in me", toch zou "Don’t go breaking my heart" wereldwijd tot meezinger buiten categorie uitgroeien, met topnoteringen in onder meer de VS, Groot-Brittannië en Australië. Kiki Dee: "Vooral in de jaren 80 had ik het gevoel van: "Ga ik dat lied ooit achter me kunnen laten?" Maar daarna ben ik er meer over gaan nadenken en kon ik alleen maar besluiten dat het een ideaal opstapje was voor andere dingen. Als ik nu optreed, zovele jaren later, breng ik het nog steeds, zij het in een ietwat rustiger, akoestische versie. Maar toegegeven, het lied is een geschenk uit de hemel voor mij geweest. En dus kan ik ook niet anders dan het te omarmen. Het blijft bovendien een prachtig poplied." (Celebrityradio, mei 2019)