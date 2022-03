Nu prijzen door het dak gaan: wat als je al stookolie besteld hebt en prijs slaat op? Betaal je dan nieuwe prijs? 

Kan je als consument extra zekerheid inbouwen dat je toch de prijs betaalt die afgesproken is bij de bestelling?

"Als in het contract staat de prijs kan afwijken, kan je daar als consument weinig aan doen", zegt November. "We zien nu dat de situatie in Oekraïne ervoor zorgt dat er grote prijsschommelingen zijn op de internationale markt. Het is logisch dat leveranciers die doorrekenen."

Test Aankoop raadt iedereen aan om vooraf te praten over de prijs. "Vraag altijd wat de basisprijs is. En vraag ook uitdrukkelijk of die prijs nog kan veranderen. Kijk zelf na wat er precies in je contract staat. Dan vermijd je lastige discussies of teleurstelling achteraf", zegt November.