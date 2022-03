Werkplaats uitgebrand in Wielsbeke

In Sint-Baafs-Vijve in Wielsbeke is woensdagavond een werkplaats in de Heirweg uitgebrand. De brandweer had de brand in de loods van zo’n 150m2 groot na een uur onder controle. Niemand raakte gewond. Een 20-tal konijnen die onder een carport stonden, konden op tijd gered worden van de verstikkende rook.