West-Vlaamse brouwerijen in problemen nu ze geen bier meer mogen uitvoeren naar Rusland en Oekraïne 

Verschillende West-Vlaamse brouwerijen komen in de problemen nu de uitvoer van hun speciaalbieren naar Oekraïne en Rusland is stopgezet. Dat geldt onder meer voor brouwerij Bourgogne des Flandres uit Brugge. "Ons bier is heel populair in Rusland, dus we verliezen een grote afzetmarkt", zegt Frédéric Van Cutsem van de brouwerij.