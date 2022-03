20-tal kogels afgevuurd op woning in Willebroek: gerecht onderzoekt link met drugsmilieu

Er werden vannacht een twintigtal kogels afgevuurd op een woning aan de Vaartstraat in Willebroek. Dat meldt Gazet van Antwerpen en werd aan onze redactie bevestigd door het parket. Vermoedelijk gebeurde dat tussen 1 en 2 uur vannacht, maar de melding bij de hulpdiensten kwam er maar enkele uren later, in de vroege ochtend, volgens het parket.

Niemand is gewond geraakt. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevraagd om de feiten te onderzoeken. Het gerechtelijk lab kwam al ter plaatse om sporen te onderzoeken. Zoals bij gelijkaardige feiten, vooral in Antwerpen, wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu.