Zeker dertien doden door noodweer in Oost-Australië, minstens 500.000 inwoners lopen risico op evacuatie

Het noodweer teistert al enkele dagen het oosten van Australië. Vooral de staten Queensland en New South Wales zijn zwaar getroffen. De overstromingen hebben een ware ravage aangericht. Huizen zijn ondergelopen, wagens werden weggespoeld en vele wegen zijn onbereikbaar. Bijna duizend scholen zijn gesloten of niet meer toegankelijk, ook het openbaar vervoer is zwaar verstoord.

Als een van de evacuatiebevelen betrekking heeft op u, vertrek dan alstublieft Dominic Perrottet, de eerste minister van de deelstaat New South Wales

"Veel mensen werden vanochtend wakker en ontdekten dat een groot deel van de staat onder water is gelopen", zegt Dominic Perrottet, de eerste minister van de deelstaat New South Wales. "Als een van de evacuatiebevelen betrekking heeft op u, vertrek dan alstublieft", klonk het op een persconferentie.

Australië Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Regen trekt verder

Copernicus, de satellietdienst van de EU, heeft kaarten van de overstroomde gebieden voorzien voor Australië. Op deze kaarten zijn de steden Brisbane, hoofdstad van de deelstaat Queensland, Gympie, Gatton, Grantham, Wivenhoe en Maryborough te zien, die allemaal ernstig zijn getroffen door overstromingen. Het regenfront trekt verder van noord naar zuid en wordt vandaag verwacht in de buitenwijken van Sydney, een dichtbevolkte stad met meer dan 5 miljoen inwoners.

Australië Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Weerswaarschuwing voor 400 kilometer oostkust

De overheid heeft een weerswaarschuwing voor zware regenval en hevige wind uitgevaardigd voor een strook van 400 kilometer langs de Australische oostkust

De ongewoon grote hoeveelheden neerslag van de afgelopen dagen zijn te verklaren door La Nina, een klimaatverschijnsel dat zorgt voor lagere zeewatertemperaturen in een deel van de Stille Oceaan.

Australië Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved