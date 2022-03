2 jaar geleden kwam de eerste coronapatiënt in Sint-Trudo ziekenhuis aan: "Schaarste was een term die toen centraal stond"

De eerst coronapatiënt in het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden kwam oorspronkelijk binnen met een atypische pneumonie. "We mochten toen enkel mensen testen die terugkwamen van een reis naar China of Noord-Italië, en dat was niet het geval", begint longarts Kristof Cuppens. "Natuurlijk hadden we een vermoeden, en toen alles enkele dagen later in een stroomversnelling kwam, werd dat vermoeden bevestigd."