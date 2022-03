Minstens 45 doden bij bomaanslag in moskee in Pakistan

In de Kucha Risaldar moskee in Peshawar, een stad in het noordwesten van Pakistan, is een krachtige bom ontploft. Toen de bom ontplofte waren ongeveer 150 gelovigen binnen in de moskee aan het bidden.

Volgens Muhammed Ejaz Khan, politiehoofd van Peshawar, begon het geweld toen twee gewapende mannen het vuur openden op de politie buiten de moskee. Bij deze beschieting stierf een politieagent en een van de aanvallers. De overlevende aanvaller liep na de beschietingen de moskee zelf binnen en deed daar een bom ontploffen.