Hardleerse vogelvanger uit Lier voor de derde keer bestraft: 4 maanden cel en 32.000 euro boete 

Een 76-jarige man uit Lier kreeg in november 2021 inspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos over de vloer. Die troffen in zijn garage allerlei verboden middelen aan om vogels te vangen, zoals mist- en klapnetten. In een grote vogelkooi werden wel 100 beschermde inheemse vogels gevonden. Het ging om huismussen, putters, groenlingen, barmsijzen, zanglijsters enzovoorts. Sommige vogels hadden ook verminkte poten.

De vogels waren niet geringd of ze hadden een gefraudeerde pootring. Er werden ook verwrongen en gemanipuleerde pootringen gevonden. Die ringen moeten ervoor zorgen dat vogels niet uit de vrije natuur worden gehaald en in de handel terecht komen.