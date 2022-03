Hoe kan je achterhalen of beelden uit Oekraïne kloppen of niet? Vier tips op een rij

Door eenvoudig "Russians", "Looting", "Store" of "Warehouse" in te voeren op de zoekbalk in Twitter (probeer dit ook in het Russisch of Oekraïens via Google translate), kwamen we al snel op een andere video die vanuit een gebouw aan de andere kant van de winkel werd genomen.

Op deze video zie je bijvoorbeeld een kleine, orthodoxe kerk en iets dat lijkt op een rondpunt. Verschillende mensen op Twitter beweren dat het om de zuidelijke stad Cherson gaat. Door de elementen samen te leggen, kwamen we bij de Eko-Markt, vlak bij het station van de stad uit. Nieuwsbronnen bevestigden ook dat de stad een dag eerder was ingenomen. Het was dus aannemelijk dat dit inderdaad om beelden van Russische soldaten in Cherson ging. Of de winkel ook daadwerkelijk geplunderd werd, hebben we niet opgeschreven omdat dat element niet aantoonbaar was.