"Moeten vrouwen naakt zijn om in het museum te hangen?": 50 internationale artiestes verzameld in een boek

Ere wie ere toekomt: de provocerende titel van het boek "Moeten vrouwen naakt zijn om in het museum te hangen?" komt niet van kunsthistorica Christiane Struyven zelf: “Die eer komt toe aan de Guerilla Girls, een New-Yorkse coöperatieve van anonieme vrouwelijke kunstenaars. In 1989 stelden ze de vraag of ze naakt moesten zijn om in het Metropolitan Museum of Art in New York te komen.”

Het bleek namelijk dat “85 procent van alle naakten op schilderijen of als beeldhouwwerk een vrouw was, terwijl amper 5 procent van alle kunstwerken door een vrouw was gemaakt.” Het was dus zowel een protest tegen de seksististische aankooppolitiek van musea, als een aanklacht tegen vrouwelijk naakt als lustobject. De Guerilla Girls zijn nog altijd actief.