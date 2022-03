Aalst zoekt tolken en nog meer opvangplaatsen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen

De stad gaf in eerste instantie mee aan de Aalstenaar via welke kanalen je financieel kan steunen: via het Rode Kruis en Artsen Zonder Grenzen. "Daarnaast zoeken we opvangplaatsen. Al heel wat gezinnen hebben zich aangemeld en zijn bereid hun huis open te stellen. Maar we kijken ook hoe we de oorlogsvluchtelingen op een meer structurele manier kunnen opvangen", gaat de burgemeester verder. "Want het is geen probleem van een paar dagen, die mensen zullen wellicht een langere tijd in ons land verblijven."