Tip van vrouw uit Eeklo leidt tot arrestatie van man in VS die dochter misbruikte en kinderporno bezat

Het was in april vorig jaar dat een vrouw uit Eeklo haar onlinegesprek met de man doorgaf aan de lokale politiezone Meetjesland-Centrum. De man zou in een chat op het Canadese onlineforum KIK interesse getoond hebben in kinderporno. Die melding ging verder naar de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen.

De foto hierboven toont een nieuwslezer die bericht over de arrestatie van de man van 34 uit Chesapeake in Virginia. "Maar vóór het zover was, zijn heel wat stappen genomen en onderzoeken verricht", zegt Patrick Willocx van de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen. "Want de naam van de man op KIK was alleen zijn accountnaam. Over zijn identiteit was niets bekend. Het parket en wijzelf hebben allerlei manieren geprobeerd, maar dat was niet makkelijk met de heel beperkte informatie."