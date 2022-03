Vrouw die veroordeeld werd voor kindermishandeling mocht kinderdagverblijf in Schoten blijven uitbaten

In 2017 en 2018 kreeg Kind en Gezin verschillende klachten binnen over de uitbaatster van het Schotens kinderdagverblijf De Vlindertjes van Elshout. In januari 2021 werd de Antwerpse veroordeeld voor kindermishandeling en verwaarlozing. Volgens Kind en Gezin mocht de vrouw haar kinderdagverblijf blijven uitbaten, door juridische redenen. Ze werd als persoon verantwoordelijk gesteld, maar haar zaak bleef buiten schot.



Kind en Gezin zegt dat het de situatie van het kinderdagverblijf van dichtbij is beginnen op te volgen, sinds de eerste klachten in 2017. Afgelopen maand kwam er een nieuwe klacht binnen en dat was de druppel. Kind en Gezin besloot Vlindertjes van Elshout daarom te sluiten en bracht de ouders op de hoogte.