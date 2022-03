Basketprimeur voor Kangoeroes Mechelen: spelen allereerste Belgisch-Nederlandse wedstrijd nieuwe BNXT league

Ze verwachten bij Kangoeroes dan ook een grote opkomst van supporters vanavond in Mechelen. "Heel belangrijk is dat we weer kunnen spelen met publiek. Onze fans zijn ook superenthousiast. Vorige week zat de zaal voor 70 procent vol, voor de wedstrijd tegen Oostende. Nu verwacht ik dus volle zalen, na twee jaar huilen met de pet op."

Ook de spelers kijken ernaar uit. "Wij hebben die primeur. Dat is toch iets wat leeft in de groep", zegt coach Kristof Michiels. "We hebben er ook in de eerste ronde alles aan gedaan om zo hoog mogelijk te eindigen. Ik vind het voor de spelers een cadeau om die eerste wedstrijd nu te mogen spelen, ook live op televisie."