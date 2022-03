Betoging bij Russisch consulaat in Antwerpen

"Putin, get out of Ukraine, Putin, stop the war", klonk het vanmorgen opnieuw bij het Russisch consulaat aan de Della Faillelaan in Antwerpen. Zo'n 150 mensen kwamen er bijeen om te protesteren tegen de Russische inval in Oekraïne. Ook vorige week vrijdag gebeurde dat al. De oorlog is intussen 10 dagen bezig.

"Ik ben vandaag naar hier gekomen met mijn baby van 10 maanden en met mijn kindje van 3 jaar oud", zegt Polina. Ze woont al 12 jaar in Hemiksem en is afkomstig van Loegansk. Die regio scheurde zich van Oekraïne af in 2014, maar wordt door de internationale gemeenschap niet als zelfstandige republiek erkend. "Onderweg vroegen mensen me of ik niet bang was om mijn kinderen mee te nemen naar een betoging tegen oorlog, tegen Poetin. Ik zei, neen, ik ben niet bang. Overwin je angst, je eenzaamheid en verenig je, kom op straat en laat je horen. Morgen kunnen onze kinderen hier sterven, als Europa niks doet. Jullie kinderen kunnen sterven."