Bewoners nieuwe woonwijk in Willebroek maken zich zorgen over vervuilde grond met PFAS

In Willebroek maken de bewoners van de nieuwe woonwijk van site De Naeyer in Willebroek zich zorgen over een berg vervuilde grond met PFAS, die zowel de projectontwikkelaar, Matexi, als de afvalstoffenmaatschappij, OVAM, niet willen verwijderen. Matexi vindt dat OVAM, die de gronden saneren, verantwoordelijk is. OVAM en de gemeente kijken op hun beurt dan weer naar de projectontwikkelaar, die volgens hen verantwoordelijk is voor de gronden.