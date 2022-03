Boeren protesteren tegen nieuwe stikstofregeling: "Stop de waanzin"

Het eerste protestbord in Limburg werd vanmorgen aan het landbouwbedrijf van Dirk Vandecruys in Peer geplaatst. Hij bouwde in 2015 een nieuwe stal. "We deden dat volgens de voorschriften van toen. Maar nu, zeven jaar later zullen we zwaar moeten investeren in mestrobotten, om de uitstoot van ammoniak naar beneden te kunnen halen."

De maatregelen hebben een zware financiële impact op het bedrijf. "Zo'n robot kost 20.000 euro en zo hebben we er vijf nodig. Dus we moeten plots 100.000 euro extra investeren om onze milieuvergunning te kunnen behouden. Als we dat niet doen, dan moeten we een derde van onze koeien wegdoen. Maar dat is financieel niet haalbaar."