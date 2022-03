Brand vlak bij Oude Markt in Leuven, geen gewonden

Vrijdagnamiddag is brand uitgebroken in kippenrestaurant "Chick Away" vlakbij de Oude Markt. "Er was erg veel rooktontwikkeling", zegt Gerrit Niclaes van de brandweer Leuven. "De brand was vrij snel onder controle en er vielen gelukkig geen slachtoffers. Het gebouw wordt verlucht want er is veel rookschade. We weten dat de brand in het restaurant ontstaan is, maar nog niet wat de oorzaak is."

Het was een voorbijganger die brandweer waarschuwde. "Toen we langs het pand liepen zagen we erg veel rook. Mijn vrouw zei nog: "Daar wordt aardig wat gebakken". Plots hoorden we een doffe knal en hebben we de brandweer verwittigd. Er kwam ook achteraan uit het dak erg veel rook."