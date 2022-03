Brand verwoest textielfabriek uit 19e eeuw in Engeland waar scènes "Peaky Blinders" en "Downton Abbey" zijn opgenomen

De fabriek is door zijn architecturale uitstraling een favoriete filmlocatie, vooral voor drama's. Het gebouw ademt de industrie van de 19e eeuw uit op een historische site aan een rivier, op slechts enkele minuten wandelen van een treinstation. Het hele gebied leent zich uitstekend voor opnames met drones.



De BBC-verfilming van "North and South" vond er plaats, net als opnames van "Downton Abbey" (de film), "Peaky Blinders", "Gunpowder", "To walk invisible", "The great train robbery" en de film "The Limehouse Golem" (2016). Ook Bollywoodproducties vonden hun weg al naar Yorkshire.