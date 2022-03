Brandstofprijzen swingen de pan uit, maar Henk van Genk blijft positief: "Ook dit gaat weer voorbij"

Ondanks dat de brandstofprijzen de pan uit springen, blijft eigenaar Henk van tankstation Total in de Genkse Vennestraat positief. “De prijzen kunnen niet blijven stijgen, laten we hopen dat de oorlog in Oekraïne snel voorbij is. Het probleem voor mijn collega’s en mezelf is vooral het tekort aan voorraad. Toen de prijzen vorige week voor het eerst fors stegen, kwamen mensen massaal tanken. Als je dan als eigenaar van een tankstation geen grote stock hebt, heb je een probleem.”