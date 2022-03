Brusselse hotels bieden kamers aan voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen

De federale regering vroeg dinsdag aan alle gemeenten van het land om een overzicht op te stellen van de beschikbare opvangcapaciteit, ook bij inwoners, om te anticiperen op een stroom Oekraïense vluchtelingen. Dat de Brusselse hotels meedoen is vanzelfsprekend zegt woordvoerder Yves Fonck: "Gastvrijheid zit in onze genen, onze hotels zitten door corona nog steeds niet vol. We hebben altijd ruime steun gekregen van de Brusselse overheid en willen nu iets terugdoen."