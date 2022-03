Oekraïense band Go_A komt naar Sint-Niklaas: concertzaal wil opbrengst schenken aan oorlogsslachtoffers

De Oekraïense band Go_A was een van de revelaties op het Eurovisiesongfestival in 2021. Het electro folk-nummer Shum was één van de favorieten, zowel bij de bookmakers als bij het publiek. Het bezorgde Oekraïne een plekje in de top 5 in de finale. Shum stond vervolgens een aantal weken in de Vlaamse Ultratop 50.

Het nummer werd ook regelmatig gedraaid op Studio Brussel. "We namen Shum op in onze playlist, omdat we het zelf heel tof vinden. Het heeft een opvallende beat en de act was ook heel bijzonder", vertelt muziekcoördinator Joris Jonckheer. "Onze luisteraars vonden het duidelijk ook een leuk nummer, want het werd vaak aangevraagd."

Stu Bru-presentator Thibault Christiaensen leerde de uitzonderlijk moeilijke tekst van het nummer zelfs vanbuiten, nadat hij een weddenschap had verloren, en zong het voor de muzikanten.