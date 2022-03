Coronapas weg, mondmasker alleen in openbaar vervoer en de zorg: dit heeft het Overlegcomité beslist

We hebben een zware periode achter de rug. Premier De Croo denkt aan de 30.000 coronadoden en aan zij die tijdens de pandemie hun werk zijn kwijtgeraakt, al dan niet tijdelijk. "Maar we hebben ook geleerd. Als we zorg dragen voor elkaar, samenwerken en solidair zijn, kunnen we de moeilijkste obstakels aan."

Maar er begint nu een nieuwe moeilijke periode. "De solidariteit die we tijdens de pandemie hebben gezien, zien we nu opnieuw door heel Europa, in de manier waarop we omgaan met de crisis in Oekraïne", aldus De Croo. "We zullen samen met de NAVO en de EU er alles aan doen om Europa en ons land veilig te houden."

De premier besluit met een positieve boodschap: "Opnieuw zijn we geconfronteerd met een moeilijke periode, maar opnieuw ben ik ervan overtuigd dat we erdoor raken als we elkaar steunen en goed vasthouden." Dat laatste kan weer letterlijk.