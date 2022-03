Expo in Z33 in Hasselt toont oneerlijke handen achter lithium: "Veel parallellen met mijnverleden Limburg”

In de nieuwste tentoonstelling "Charging Myhts" in Z33 in Hasselt buigen kunstenaars van het collectief "On-Trade-Off" zich over een prangende vraag: “Hoe is technologische innovatie afhankelijk van grondstoffen?” Kunstenaar Maarten Vanden Eynde benadrukt dat een vergelijking met het Limburgse mijnverleden nooit ver weg is. “Met lithium als het nieuwe goud, verkennen we zowel de geschiedenis als toekomst rond elektriciteit, energie en ontginning van grondstoffen.”