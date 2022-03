Autocarbedrijf De Zigeuner: "Vluchtelingen naar hier brengen is onmogelijk door rij- en rusttijden"

Of heel de autosector toch iets moet ondernemen, vindt Vanheusden moeilijk. "Ik weet het niet, het is inderdaad oorlogstijd, dus we willen zeker iets kunnen doen, maar zolang er niets officieel wordt geregeld, moeten we echt de regelgeving respecteren. In het slechtste geval kunnen de chauffeurs slapen in de bus, maar we moeten de veiligheid van de buschauffeurs kunnen blijven garanderen."